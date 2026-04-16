16 апреля 2026, 08:22

В Виннице предпринимателя подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

Иллюстративное фото: из открытых источников
В Виннице завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 43-летнего местного предпринимателя, обвиняемого в изнасиловании 12-летнего ребенка. Обвинительный акт передан в суд

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Мужчине предъявлены обвинения в притязаниях, сексуальном насилии, изнасиловании, развращении ребенка и принуждении его к участию в создании детской порнографии.

По данным следствия, сначала он установил контакт с девочкой через интернет-платформу. Впоследствии, используя его возрастную, интеллектуальную и эмоциональную уязвимость, он склонил ребенка к личным встречам. В ходе этих встреч, которые проходили в ноябре-декабре 2025 года и были совершены преступления.

Решением Винницкого городского суда подозреваемый был взят под стражу без права на залог. Однако в феврале 2026 года апелляционный суд принял возможность внесения залога в размере 1 миллиона 164 тысячи гривен. После уплаты этой суммы обвиняемый был освобожден из-под стражи.

Вскоре следователи обнаружили дополнительные факты преступной деятельности мужчины в отношении потерпевшей. Ему было предъявлено новое обвинение, после чего его снова задержали. Подозреваемый остался под стражей на основании решения суда, отказавшего в определении залога.

В случае доказательства вины за такие преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, на Харьковщине 19-летний юноша был задержан за изнасилование 13-летней девушки. Из-за страха ребенок некоторое время ничего не рассказывал, однако впоследствии призналась матери. Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Винница изнасилование несовершеннолетняя ребенок девочка предприниматель подозрение суд
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
