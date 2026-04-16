В Виннице предпринимателя подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

В Виннице завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 43-летнего местного предпринимателя, обвиняемого в изнасиловании 12-летнего ребенка. Обвинительный акт передан в суд

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Мужчине предъявлены обвинения в притязаниях, сексуальном насилии, изнасиловании, развращении ребенка и принуждении его к участию в создании детской порнографии.

По данным следствия, сначала он установил контакт с девочкой через интернет-платформу. Впоследствии, используя его возрастную, интеллектуальную и эмоциональную уязвимость, он склонил ребенка к личным встречам. В ходе этих встреч, которые проходили в ноябре-декабре 2025 года и были совершены преступления.

Решением Винницкого городского суда подозреваемый был взят под стражу без права на залог. Однако в феврале 2026 года апелляционный суд принял возможность внесения залога в размере 1 миллиона 164 тысячи гривен. После уплаты этой суммы обвиняемый был освобожден из-под стражи.

Вскоре следователи обнаружили дополнительные факты преступной деятельности мужчины в отношении потерпевшей. Ему было предъявлено новое обвинение, после чего его снова задержали. Подозреваемый остался под стражей на основании решения суда, отказавшего в определении залога.

В случае доказательства вины за такие преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, на Харьковщине 19-летний юноша был задержан за изнасилование 13-летней девушки. Из-за страха ребенок некоторое время ничего не рассказывал, однако впоследствии призналась матери. Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.