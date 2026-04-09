Правоохоронці повідомили про підозру 19-річному хлопцеві за фактом зґвалтування 13-річної дитини

Подія сталася наприкінці січня цього року в одному з населених пунктів Берестинського району. За даними слідства, хлопець прийшов в гості до свого дядька. Скориставшись відсутністю дорослих, він зґвалтував його 13-річну падчерку. Після скоєного юнак погрожував дівчинці, щоб вона мовчала.

Через страх дитина певний час нічого не розповідала, проте згодом зізналася матері.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою.

Затриманому інкримінують ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

