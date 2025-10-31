12:51  31 жовтня
31 жовтня 2025, 11:54

На Вінниччині затримали російську агентку, яка коригувала атаки по енергооб'єктах

31 жовтня 2025, 11:54
Фото: СБУ
Правоохоронці затримали агентку ФСБ, яка коригувала атаки РФ по енергетичній інфраструктурі Вінницької області

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, наведенням російських ударів займалася 46-річна безробітна, яка потрапила в поле зору ворога, шукаючи "легкі заробітки" в Telegram-каналах.

Головним завданням жінки була дорозвідка кількох енергетичних об’єктів області, що забезпечують світлом і теплом більшу частину регіону.

Поблизу потенційних цілей агентка сфотографувала їх й разом із координатами відправила кураторові з ФСБ.

Співробітники СБУ затримали фігурантку "на гарячому", коли вона обходила територію одного з енергооб’єктів і з’ясовувала його технічний стан.

За даними слідства, після масованої атаки РФ жінка мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ударів.

Зловмисниці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ зірвала ще одну спробу росіян здійснити новий теракт у Харкові. У прифронтовому місті затримали агента ФСБ, який готував саморобну вибухівку та збирався її підірвати.

31 жовтня 2025
