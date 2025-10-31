Фото: СБУ

Правоохоронці затримали агентку ФСБ, яка коригувала атаки РФ по енергетичній інфраструктурі Вінницької області

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, наведенням російських ударів займалася 46-річна безробітна, яка потрапила в поле зору ворога, шукаючи "легкі заробітки" в Telegram-каналах.

Головним завданням жінки була дорозвідка кількох енергетичних об’єктів області, що забезпечують світлом і теплом більшу частину регіону.

Поблизу потенційних цілей агентка сфотографувала їх й разом із координатами відправила кураторові з ФСБ.

Співробітники СБУ затримали фігурантку "на гарячому", коли вона обходила територію одного з енергооб’єктів і з’ясовувала його технічний стан.

За даними слідства, після масованої атаки РФ жінка мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ударів.

Зловмисниці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

