На Вінниччині затримали російську агентку, яка коригувала атаки по енергооб'єктах
Правоохоронці затримали агентку ФСБ, яка коригувала атаки РФ по енергетичній інфраструктурі Вінницької області
Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.
За даними слідства, наведенням російських ударів займалася 46-річна безробітна, яка потрапила в поле зору ворога, шукаючи "легкі заробітки" в Telegram-каналах.
Головним завданням жінки була дорозвідка кількох енергетичних об’єктів області, що забезпечують світлом і теплом більшу частину регіону.
Поблизу потенційних цілей агентка сфотографувала їх й разом із координатами відправила кураторові з ФСБ.
Співробітники СБУ затримали фігурантку "на гарячому", коли вона обходила територію одного з енергооб’єктів і з’ясовувала його технічний стан.
За даними слідства, після масованої атаки РФ жінка мала прибути до Гайсинського району, щоб зафіксувати наслідки ударів.
Зловмисниці оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
