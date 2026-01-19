На Вінниччині 62-річна жінка намагалася вивезти сина подруги за кордон, вийшовши за нього заміж

фото: ДПСУ

У пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники затримали жительку Вінницької області, котра намагалась незаконно вивезти чоловіка за кордон за допомогою укладення шлюбу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, на виїзд з України прибуло подружжя: 62-річна жінка з інвалідністю та її 25-річний чоловік, котрі офіційно одружилися два місяці тому.

Під час прикордонного контролю "молодята" не змогли узгоджено відповісти на запитання щодо спільного побуту та обставин знайомства.

Згодом чоловік зізнався, що шлюб було укладено за попередньою домовленістю, а "дружина" виявилася подругою його матері. Саме вона "по знайомству" запропонувала легкий варіант виїзду за кордон, взявши за це "символічну" винагороду – 1000 доларів США.

"Прикордонники відмовили у пропуску через державний кордон і направили до Національної поліції повідомлення про виявлення в діях жінки ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"", – йдеться у повідомленні.

