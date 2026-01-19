16:22  19 січня
У Тернополі виникла сутичка людей із працівниками ТЦК
15:59  19 січня
Росіяни завдали авіаударів по Харкову
13:58  19 січня
В Одесі через холод 23 школи перейшли на дистанційне навчання
UA | RU
UA | RU
19 січня 2026, 15:49

На Вінниччині 62-річна жінка намагалася вивезти сина подруги за кордон, вийшовши за нього заміж

19 січня 2026, 15:49
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

У пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники затримали жительку Вінницької області, котра намагалась незаконно вивезти чоловіка за кордон за допомогою укладення шлюбу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, на виїзд з України прибуло подружжя: 62-річна жінка з інвалідністю та її 25-річний чоловік, котрі офіційно одружилися два місяці тому.

Під час прикордонного контролю "молодята" не змогли узгоджено відповісти на запитання щодо спільного побуту та обставин знайомства.

Згодом чоловік зізнався, що шлюб було укладено за попередньою домовленістю, а "дружина" виявилася подругою його матері. Саме вона "по знайомству" запропонувала легкий варіант виїзду за кордон, взявши за це "символічну" винагороду – 1000 доларів США.

"Прикордонники відмовили у пропуску через державний кордон і направили до Національної поліції повідомлення про виявлення в діях жінки ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Вінниччині іноземець намагався підкупити прикордонників, щоб ввезти племінника в Україну. Він пропонував військовослужбовцям ДПСУ 3000 доларів хабаря.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область ДПСУ прикордонники фіктивний шлюб
Ішов по колії: на Вінниччині потяг на смерть збив чоловіка
19 січня 2026, 08:24
На Вінниччині затримали торговців зброєю та боєприпасами
15 січня 2026, 10:42
На Вінниччині чоловік намагався пронести через кордон цигарки під термобілизною
07 січня 2026, 13:50
Всі новини »
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
На фермі в Ужгородському районі загинули три кози – поліція розпочала розслідування
19 січня 2026, 19:22
В Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 20 січня
19 січня 2026, 18:59
9 постраждалих і 1 загибла: російські війська вдарили по Слобідському району Харкова
19 січня 2026, 18:43
Гаряче харчування для киян: ДСНС запускає мобільні кухні – Свириденко
19 січня 2026, 18:35
Роман Кравець, якого визнали народним депутатом від "Слуги народу", відмовився від мандата
19 січня 2026, 18:23
Помер легендарний італійський модельєр Валентино: йому було 93 роки – Sky News
19 січня 2026, 18:11
Сподівався втекти за кордон: на Буковині затримали чоловіка, який пропонував хабар прикордоннику
19 січня 2026, 17:55
РФ за добу атакувала 4 райони Дніпропетровщини: поліція показала наслідки обстрілів
19 січня 2026, 17:41
У Києві викрили розкрадання на ремонті укриттів гуртожитців провідного вишу
19 січня 2026, 17:35
У Львові оштрафували автосервіс за сексистську рекламу на маршрутці
19 січня 2026, 17:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Історія українських референдумів: як це було
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Остап Дроздов
Всі блоги »