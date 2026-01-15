Фото: поліція

Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зацікавленим особам фігуранти 41 та 44 років незаконно збували автомати й набої різного калібру за схемою "з рук в руки". Суми замовлень становили від 15 до 160 тисяч гривень.

Правоохоронці задокументували факти продажу небезпечного "товару". Вилучили понад 1700 набоїв калібру 7,9 мм та 5,45 мм, а також два автомати АК-12.

Обом фігурантам оголосили підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили угрупування, яке готувало продаж однієї з найбільших партій трофейної зброї. Затриманим оголосили підозру, їм загрожує до 7 років тюрми.