15 січня 2026, 10:42

На Вінниччині затримали торговців зброєю та боєприпасами

15 січня 2026, 10:42
Фото: поліція
Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зацікавленим особам фігуранти 41 та 44 років незаконно збували автомати й набої різного калібру за схемою "з рук в руки". Суми замовлень становили від 15 до 160 тисяч гривень.

Правоохоронці задокументували факти продажу небезпечного "товару". Вилучили понад 1700 набоїв калібру 7,9 мм та 5,45 мм, а також два автомати АК-12.

Обом фігурантам оголосили підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

На Вінниччині затримали торговців зброєю та боєприпасами

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили угрупування, яке готувало продаж однієї з найбільших партій трофейної зброї. Затриманим оголосили підозру, їм загрожує до 7 років тюрми.

