На Вінниччині чоловік намагався пронести через кордон цигарки під термобілизною
Інцидент стався у пункті пропуску "Могилів-Подільський – Отач", що на кордоні з Молдовою
Про це передає RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.
Українець збирався покинути країну через пішохідний перехід. Під час контролю митники помітили, що чоловік нервує та підозріло рухається. Під час огляду з'ясувалося, що під термобілизною він сховав 100 пачок сигарет – по 50 на кожній нозі.
Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Приховані товари тимчасово вилучили. Справу направлять на розгляд суду.
Нагадаємо, раніше у Волинській області викрили двох жителів регіону, які організували масштабний незаконний збут контрафактних сигарет. Орієнтовна вартість вилученого під час обшуків становить 5,5 млн грн.
