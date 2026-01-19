На Вінниччині потяг на смерть збив чоловіка

Фото: поліція

Трагічний випадок стався вранці 16 січня у місті Жмеринка на головній залізничній колії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Електропотяг зі сполученням "Київ – Кам’янець-Подільський" збив чоловіка, який перебував на колії та рухався назустріч поїзду. Від отриманих травм 71-річний житель Київської області загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.

Нагадаємо, 30 грудня на Львівщині пасажирський потяг збив жінку, яка переходила колії в межах залізничного переїзду. Від отриманих травм 47-річна жінка померла на місці.