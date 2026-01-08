На Вінниччині іноземець намагався підкупити прикордонників, щоб ввезти племінника в Україну
В автомобільному пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники зафіксували спробу підкупу з боку іноземця
Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
На в’їзд прибули двоє чоловіків – 21-річний та 65-річний громадяни Таджикистану. Зі слів старшого, молодший є його племінником, який прямував в Україну до родичів.
Як з’ясували прикордонники, молодик уже двічі намагався потрапити в Україну через інший пункт пропуску, але отримував відмову, бо не міг підтвердити мету поїздки. Цього разу дядько поїхав разом із ним і спробував хабарем в 3000 доларів підкупити інспектора, щоб той пропустив хлопця без зайвих перевірок.
Прикордонник від грошей відмовився та повідомив Нацполіцію. Тепер 65-річному чоловіку загрожує відповідальність за надання хабара, а племіннику втретє відмовили у перетині кордону.
