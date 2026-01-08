Фото: ДПСУ

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

На в’їзд прибули двоє чоловіків – 21-річний та 65-річний громадяни Таджикистану. Зі слів старшого, молодший є його племінником, який прямував в Україну до родичів.

Як з’ясували прикордонники, молодик уже двічі намагався потрапити в Україну через інший пункт пропуску, але отримував відмову, бо не міг підтвердити мету поїздки. Цього разу дядько поїхав разом із ним і спробував хабарем в 3000 доларів підкупити інспектора, щоб той пропустив хлопця без зайвих перевірок.

Прикордонник від грошей відмовився та повідомив Нацполіцію. Тепер 65-річному чоловіку загрожує відповідальність за надання хабара, а племіннику втретє відмовили у перетині кордону.

Нагадаємо, на Львівщині викрили на хабарництві заступника начальника відділу відділу митного оформлення одного з постів. Він вимагав гроші у представника приватного підприємства.