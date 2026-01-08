11:30  08 січня
У Києві "продавали" українок для шлюбу: ціна питання 4 тисячі доларів
08:36  08 січня
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
06:24  08 січня
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик вилетів з дороги та врізався у стовп
UA | RU
UA | RU
08 січня 2026, 11:17

На Вінниччині іноземець намагався підкупити прикордонників, щоб ввезти племінника в Україну

08 січня 2026, 11:17
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

В автомобільному пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники зафіксували спробу підкупу з боку іноземця

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

На в’їзд прибули двоє чоловіків – 21-річний та 65-річний громадяни Таджикистану. Зі слів старшого, молодший є його племінником, який прямував в Україну до родичів.

Як з’ясували прикордонники, молодик уже двічі намагався потрапити в Україну через інший пункт пропуску, але отримував відмову, бо не міг підтвердити мету поїздки. Цього разу дядько поїхав разом із ним і спробував хабарем в 3000 доларів підкупити інспектора, щоб той пропустив хлопця без зайвих перевірок.

Прикордонник від грошей відмовився та повідомив Нацполіцію. Тепер 65-річному чоловіку загрожує відповідальність за надання хабара, а племіннику втретє відмовили у перетині кордону.

На Вінниччині іноземець намагався підкупити прикордонників, щоб ввезти племінника в Україну

Нагадаємо, на Львівщині викрили на хабарництві заступника начальника відділу відділу митного оформлення одного з постів. Він вимагав гроші у представника приватного підприємства.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область прикордонники іноземець хабар підкуп кордон
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
У Києві приспустили найбільший прапор України
08 січня 2026, 12:44
У Тернопільській області оголосили помаранчевий рівень небезпеки через ускладнення погодних умов
08 січня 2026, 12:33
У Харкові лікарка "торгувала" наркотиками
08 січня 2026, 12:30
Негода в Україні: рух ускладнений, рятувальники працюють у посиленому режимі
08 січня 2026, 12:17
Воював проти України на Херсонщині та Донеччині: судили військового, який перейшов на бік РФ
08 січня 2026, 12:00
У Києві в бізнес-центрі ліфт із пасажиром пролетів кілька поверхів: усі подробиці
08 січня 2026, 11:55
З 22 січня поїзди "Укрзалізниці" курсуватимуть за новим розкладом
08 січня 2026, 11:43
У Києві "продавали" українок для шлюбу: ціна питання 4 тисячі доларів
08 січня 2026, 11:30
Облаштував "пункт спостереження" прямо на даху: на Хмельниччині чоловік стежив для росіян за українськими вертольотами
08 січня 2026, 11:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »