В Винницкой области 62-летняя женщина пыталась вывезти сына подруги за границу, выйдя за него замуж

фото: ГПСУ

В пункте пропуска «Могилев-Подольский» пограничники задержали жительницу Винницкой области, которая пыталась незаконно вывезти мужчину за границу посредством заключения брака

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, на выезд из Украины прибыли супруги: 62-летняя женщина с инвалидностью и ее 25-летний мужчина, официально женившиеся два месяца назад.

Во время пограничного контроля "молодята" не смогли согласованно ответить на вопросы об общем быту и обстоятельствах знакомства.

Впоследствии мужчина признался, что брак был заключён по предварительной договоренности, а "жена" оказалась подругой его матери. Именно она "по знакомству" предложила легкий вариант выезда за границу, взяв за это "символическое" вознаграждение – 1000 долларов США.

"Пограничники отказали в пропуске через государственную границу и направили в Национальную полицию уведомление об обнаружении в действиях женщины признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в Винницкой области иностранец пытался подкупить пограничников, чтобы ввезти племянника в Украину. Он предлагал военнослужащим ГПСУ 3000 долларов взятки.