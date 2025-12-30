Фото: поліція

Подія сталась 30 грудня близько 10:30 на перегоні "Щирець – Глинна-Наварія" у місті Пустомити Львівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцева жителька переходила колії в межах залізничного переїзду та потрапила під колеса пасажирського електропотяга. Від отриманих травм 47-річна жінка померла на місці.

Зазначається, що у цей час шлагбаум на залізничному переїзді був закритий, працювала звукова та світлова сигналізація.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вночі 18 грудня на вокзалі у Вінниці потяг збив 18-річну дівчину. Від отриманих травм дівчина загинула на місці.