В Винницкой области поезд насмерть сбил мужчину

Фото: полиция

Трагический случай произошел утром 16 января в городе Жмеринка на главном железнодорожном пути

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Электропоезд с сообщением "Киев - Каменец-Подольский" сбил мужчину, который находился на пути и двигался навстречу поезду. От полученных травм 71-летний житель Киевской области погиб на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, 30 декабря во Львовской области пассажирский поезд сбил женщину, которая переходила пути в пределах железнодорожного переезда. От полученных травм 47-летняя женщина скончалась на месте.