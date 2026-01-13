Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Могилів-Подільський" прикордонники викрили 36-річного киянина, який намагався виїхати з України за фальшивими документами про інвалідність

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Для підтвердження свого статусу під час паспортного контролю чоловік надав посвідчення про соціальну допомогу та витяг із застосунку "Резерв+". Однак під час розмови він почав плутатися: не зміг пояснити, як отримав документи та на що саме хворіє. Перевірка підтвердила, що посвідчення – підробка.

Згодом чоловік зізнався, що купив "пакет документів" за 13 тисяч доларів. Розрахунок проводив у криптовалюті, а самі папери отримав через кур’єра.

Прикордонники відмовили киянину у виїзді та передали справу поліції. За використання підроблених документів чоловіку загрожує кримінальна відповідальність (ст. 358 ККУ).

Нагадаємо, правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.