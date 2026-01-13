Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники разоблачили 36-летнего киевлянина, пытавшегося выехать из Украины по фальшивым документам об инвалидности

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Для подтверждения своего статуса во время паспортного контроля мужчина предоставил удостоверение о социальной помощи и выписку из приложения "Резерв+". Однако во время разговора он начал путаться: не смог объяснить, как получил документы и чем именно болеет. Проверка подтвердила, что удостоверение – подделка.

Впоследствии мужчина признался, что купил "пакет документов" за 13 тысяч долларов. Расчет проводил в криптовалюте, а сами бумаги получил через курьера.

Пограничники отказали киевлянину в выезде и передали дело полиции. За использование подложных документов мужчине грозит уголовная ответственность (ст. 358 УКУ).

Напомним, правоохранители разоблачили ряд схем, связанных с уклонением от мобилизации и незаконной переправкой мужчин за границу. Подозрение объявили 11 фигурантам.