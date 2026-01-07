14:56  07 января
Приковывала цепями к кровати: в Кировоградской области работнице детдома объявили подозрение
14:21  07 января
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги
15:11  07 января
В Сумской области перевернулась маршрутка: пострадали 8 пассажиров
UA | RU
UA | RU
07 января 2026, 13:50

В Винницкой области мужчина пытался пронести через границу сигареты под термобельем

07 января 2026, 13:50
Читайте також українською мовою
Фото: Гостаможслужба
Читайте також
українською мовою

‚Инцидент произошел в пункте пропуска "Могилев-Подольский – Отач", что на границе с Молдовой

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Украинец собирался покинуть страну через пешеходный переход. В ходе контроля таможенники заметили, что мужчина нервничает и подозрительно двигается. В ходе осмотра выяснилось, что под термобельем он спрятал 100 пачек сигарет – по 50 на каждой ноге.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Скрытые товары временно изъяли. Дело направят на рассмотрение суда.

В Винницкой области мужчина пытался пронести через границу сигареты под термобельем

Напомним, ранее в Волынской области разоблачили двух жителей региона, организовавших масштабный незаконный сбыт контрафактных сигарет. Примерная стоимость изъятого во время обысков составляет 5,5 млн грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Винницкая область таможня сигареты таможенники контрабанда
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Ценники будут расти: эксперты рассказали, сколько будут стоить овощи и фрукты в Украине в 2026 году
07 января 2026, 18:00
Массированная атака на Кривой Рог: есть раненые
07 января 2026, 17:25
Россияне атаковали дроном микроавтобус на Запорожье: раненый мужчина
07 января 2026, 16:52
Зеленский рассказал, чем будет заниматься Буданов в должности главы Офиса президента
07 января 2026, 16:23
В Харькове судья сбила детей: полиция ищет свидетелей ДТП
07 января 2026, 16:05
На Полтавщине мужчина случайно подстрелил себя на охоте
07 января 2026, 15:55
Во Львове еще не наладили энергоснабжение больниц и электротранспорта – Садовой
07 января 2026, 15:40
Россияне ударили дроном по громаде на Днепропетровщине: погибла женщина, трое пострадавших
07 января 2026, 15:21
В Киевской области мужчина поджег авто товарища
07 января 2026, 15:15
В Сумской области перевернулась маршрутка: пострадали 8 пассажиров
07 января 2026, 15:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Все блоги »