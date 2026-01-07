Фото: Гостаможслужба

‚Инцидент произошел в пункте пропуска "Могилев-Подольский – Отач", что на границе с Молдовой

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Украинец собирался покинуть страну через пешеходный переход. В ходе контроля таможенники заметили, что мужчина нервничает и подозрительно двигается. В ходе осмотра выяснилось, что под термобельем он спрятал 100 пачек сигарет – по 50 на каждой ноге.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Скрытые товары временно изъяли. Дело направят на рассмотрение суда.

Напомним, ранее в Волынской области разоблачили двух жителей региона, организовавших масштабный незаконный сбыт контрафактных сигарет. Примерная стоимость изъятого во время обысков составляет 5,5 млн грн.