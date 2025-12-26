На Волині викрили масштабну схему збуту контрафактних цигарок

Фото: БЕБ

У Волинській області викрили двох жителів регіону, які організували масштабний незаконний збут контрафактних сигарет на території Ковельського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Ділки продавали цигарки без марок акцизного податку через розгалужену мережу роздрібної та оптової торгівлі. Водночас чоловіки не були зареєстровані як підприємці, не мали дозвільних документів та ліцензії.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили 45,5 тис. пачок цигарок без марок акцизного податку, гроші, здобуті злочинним шляхом у різній валюті на загальну суму, еквівалентну майже 300 тис. грн, а також автомобіль, яким транспортували контрафакт.

Орієнтовна вартість вилученого становить 5,5 млн грн. На все майно наклали арешт.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів).

Нагадаємо, раніше на Волині ліквідували масштабне виробництво алкоголю під відомими брендами. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 1,5 тисячі літрів алкоголю та спирту.