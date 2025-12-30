14:59  30 грудня
Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
12:55  30 грудня
На Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку
30 грудня 2025, 18:29

На Вінниччині керівнику Служби відновлення інфраструктури повідомили про підозру у розтраті 1,6 млн грн

30 грудня 2025, 18:29
Фото: Вінницька обласна прокуратура
Правоохоронні органи повідомили про підозру керівнику Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області, одному з його підлеглих і директору компанії-підрядника

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Слідство вважає, що посадовці могли бути причетні до розтрати бюджетних коштів на суму 1,6 млн грн.

За матеріалами кримінального провадження, підозрюваним інкримінують розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, а також складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів.

Дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Йдеться про можливу змову групи осіб під час реалізації бюджетних програм у сфері дорожньої інфраструктури.

Слідство встановило, що у грудні 2022 року Служба провела закупівлю робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах області. Зокрема, мова йшла про обслуговування світлофорних об'єктів і систем зовнішнього освітлення.

Переможцем тендеру стало товариство, яке, за даними правоохоронців, не мало необхідної ліцензії та законних підстав для постачання і розподілу електричної енергії. Попри це вже у січні 2023 року з компанією уклали договір строком на два роки.

Упродовж 2023–2024 років підрядна організація, як вважають слідчі, систематично завищувала вартість електроенергії у щомісячних актах виконаних робіт приблизно на 20 %, включаючи витрати, не передбачені кошторисом. У результаті таких дій державному бюджету було завдано збитків на суму 1,6 млн грн.

Нагадаємо, у військовій частині на Київщині правоохоронці викрили масштабну схему фіктивних виплат на понад 15,5 млн грн. За попередніми даними, частина підрозділу тимчасово перебуває на Донеччині, однак у документах значаться військові, які фактично проживають у Київській області.

30 грудня 2025
