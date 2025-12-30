Фото: Вінницька обласна прокуратура

Правоохоронні органи повідомили про підозру керівнику Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області, одному з його підлеглих і директору компанії-підрядника

передає RegioNews.

Слідство вважає, що посадовці могли бути причетні до розтрати бюджетних коштів на суму 1,6 млн грн.

За матеріалами кримінального провадження, підозрюваним інкримінують розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, а також складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів.

Дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Йдеться про можливу змову групи осіб під час реалізації бюджетних програм у сфері дорожньої інфраструктури.

Слідство встановило, що у грудні 2022 року Служба провела закупівлю робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення в межах області. Зокрема, мова йшла про обслуговування світлофорних об'єктів і систем зовнішнього освітлення.

Переможцем тендеру стало товариство, яке, за даними правоохоронців, не мало необхідної ліцензії та законних підстав для постачання і розподілу електричної енергії. Попри це вже у січні 2023 року з компанією уклали договір строком на два роки.

Упродовж 2023–2024 років підрядна організація, як вважають слідчі, систематично завищувала вартість електроенергії у щомісячних актах виконаних робіт приблизно на 20 %, включаючи витрати, не передбачені кошторисом. У результаті таких дій державному бюджету було завдано збитків на суму 1,6 млн грн.

