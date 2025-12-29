18:29  29 грудня
Арктичне повітря накриє Україну. Стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів
15:44  29 грудня
СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
14:56  29 грудня
Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
29 грудня 2025, 21:20

На Вінниччині суд призначив 12 років тюрми чоловіку, який застрелив односельця з мисливської рушниці

29 грудня 2025, 21:20
Фото: Прокуратура України
Суд Вінницької області засудив чоловіка до 12 років за умисне вбивство односельця з мисливської рушниці

Про це пише Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Ямпільський районний суд Вінницької області засудив 62-річного жителя Ямпільської громади до 12 років позбавлення волі за умисне вбивство односельця. Постанову ухвалено за результатами підтримання обвинувачення керівником Могилів-Подільської окружної прокуратури Богданом Волобуєвим.

Інцидент стався 15 серпня цього року у селі Велика Кісниця. За даними слідства, обвинувачений та 38-річний потерпілий вечором разом вживали алкоголь біля місцевого магазину. Під час конфлікту чоловік застосував мисливську рушницю та застрелив опонента.

Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою. Розслідування проводили слідчі відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Наразі вирок суду ще не набрав законної сили. Судове рішення стало результатом оцінки доказів, свідчень та матеріалів кримінальної справи, що підтвердили вину обвинуваченого.

Нагадаємо, 10 вересня місті Шаргород Вінницької області чоловік із ножем напав на двох юнаків – Владислава Бевзу та Миколу Білика, учнів 10 та 11 класу місцевого ліцею.

Вінницький міський суд відправив під варту без права застави Олексія Пономарьова, якого підозрюють у вбивстві дітей.

суд убивство Вінницька область вирок умисне вбивство мисливська рушниця
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
