Суд Вінницької області засудив чоловіка до 12 років за умисне вбивство односельця з мисливської рушниці

Про це пише Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Ямпільський районний суд Вінницької області засудив 62-річного жителя Ямпільської громади до 12 років позбавлення волі за умисне вбивство односельця. Постанову ухвалено за результатами підтримання обвинувачення керівником Могилів-Подільської окружної прокуратури Богданом Волобуєвим.

Інцидент стався 15 серпня цього року у селі Велика Кісниця. За даними слідства, обвинувачений та 38-річний потерпілий вечором разом вживали алкоголь біля місцевого магазину. Під час конфлікту чоловік застосував мисливську рушницю та застрелив опонента.

Під час досудового розслідування обвинувачений перебував під вартою. Розслідування проводили слідчі відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області.

Наразі вирок суду ще не набрав законної сили. Судове рішення стало результатом оцінки доказів, свідчень та матеріалів кримінальної справи, що підтвердили вину обвинуваченого.

