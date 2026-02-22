Понад 1300 дронів і сотні ракет за тиждень: Зеленський про атаки РФ на Україну

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Росія випустила по Україні впродовж тижня понад 1300 ударних БпЛА, більш як 1400 КАБ і 96 різного типу ракет

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Він наголосив, що Росія вкладає більше ресурсів у удари, ніж у дипломатію

"Саме тому маємо посилювати нашу ППО. Потрібні системи, що ефективно працюють проти балістики. Дякую всім партнерам, які допомагають нам із закупівлями ракет ППО через PURL та своїм власним постачанням. Кожен такий пакет захищає критичну інфраструктуру та зберігає нормальність життя", – сказав Зеленський.

Глава держави також відреагував на нічні атаки росіян.

"Триває ліквідація наслідків нічного російського обстрілу. На жаль, у Фастівському районі від удару загинула людина. Вісім людей поранено, серед них одна дитина. Головна ціль удару – енергетика, також постраждали житлові будинки та є пошкодження залізниці", –наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України з використанням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на 5 локаціях.