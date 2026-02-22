На Рівненщині військовий збив 22-річну дівчину та втік із місця ДТП

Фото: Національна поліція

У Костополі Рівненської області автомобіль здійснив наїзд на пішохідку, після чого водій зник із місця події

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Постраждалою виявилася 22-річна місцева жителька, яку медики госпіталізували з мозковою комою, закритою черепно-мозковою травмою, рваною раною ноги, забоями та осадненнями. Наразі за її життя борються лікарі.

На місці події слідчо-оперативна група виявила розкидані речі потерпілої та уламки від автомобіля.

Слідчий розпочав досудове розслідування за:

ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження);

ч.1 ст.135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. До розшуку зловмисника було залучено необхідні сили поліції.

Згодом правоохоронці встановили особу, причетну до ДТП: 35-річний місцевий військовослужбовець ЗСУ.

Під час слідства з'ясувалося, що кермувальник намагався приховати сліди злочину: його пікап Mitsubishi L200 було виявлено на Сумщині.

У рамках провадження триває встановлення всіх обставин ДТП, призначені експертизи, за результатами яких вирішуватиметься питання про повідомлення підозри 35-річному чоловіку.

