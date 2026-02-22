11:50  22 лютого
Довічне за два вбивства у Запоріжжі: загинули 11-річний хлопчик та жінка
10:37  22 лютого
На Рівненщині військовий збив 22-річну дівчину та втік із місця ДТП
09:43  22 лютого
Нічний теракт у Львові: що відомо про загиблу поліцейську
22 лютого 2026, 10:37

На Рівненщині військовий збив 22-річну дівчину та втік із місця ДТП

22 лютого 2026, 10:37
Фото: Національна поліція
У Костополі Рівненської області автомобіль здійснив наїзд на пішохідку, після чого водій зник із місця події

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Постраждалою виявилася 22-річна місцева жителька, яку медики госпіталізували з мозковою комою, закритою черепно-мозковою травмою, рваною раною ноги, забоями та осадненнями. Наразі за її життя борються лікарі.

На місці події слідчо-оперативна група виявила розкидані речі потерпілої та уламки від автомобіля.

Слідчий розпочав досудове розслідування за:

  • ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження);
  • ч.1 ст.135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. До розшуку зловмисника було залучено необхідні сили поліції.

Згодом правоохоронці встановили особу, причетну до ДТП: 35-річний місцевий військовослужбовець ЗСУ.

Під час слідства з'ясувалося, що кермувальник намагався приховати сліди злочину: його пікап Mitsubishi L200 було виявлено на Сумщині.

У рамках провадження триває встановлення всіх обставин ДТП, призначені експертизи, за результатами яких вирішуватиметься питання про повідомлення підозри 35-річному чоловіку.

Нагадаємо, поліцейські шукають очевидців смертельної ДТП у Львові. Відомо, що 20-річний мешканець Львівського району, керуючи автомобілем BMW X1, скоїв наїзд на пішохода – 76-річну місцеву мешканку, після чого втік з місця події. Внаслідок наїзду жінка отримала важкі травми, була госпіталізована, однак, попри зусилля медиків, невдовзі померла.

