Фото: Винницкая областная прокуратура

Правоохранительные органы сообщили о подозрении руководителю Службы восстановления и развития инфраструктуры в Винницкой области, одному из его подчиненных и директору компании-подрядчика

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Следствие считает, что чиновники могли быть причастны к растрате бюджетных средств на сумму 1,6 млн грн.

По материалам уголовного производства, подозреваемым инкриминируют растрату имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах, а также составление и выдачу заведомо ложных официальных документов.

Действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о возможном сговоре группы лиц при реализации бюджетных программ в сфере дорожной инфраструктуры.

Следствие установило, что в декабре 2022 года Служба провела закупку работ по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог государственного значения в пределах области. В частности, речь шла об обслуживании светофорных объектов и систем наружного освещения.

Победителем тендера стало общество, которое, по данным правоохранителей, не имело необходимой лицензии и законных оснований для поставки и распределения электрической энергии. Несмотря на это, уже в январе 2023 года с компанией заключили договор сроком на два года.

В течение 2023–2024 годов подрядная организация, как считают следователи, систематически завышала стоимость электроэнергии в ежемесячных актах выполненных работ примерно на 20 %, включая расходы, не предусмотренные сметой. В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму 1,6 млн грн.

