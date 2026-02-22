Аварія на водогоні: Самар на Дніпропетровщині залишився без води

Ілюстративне фото: "Відомо"

Сьогодні, 22 лютого, в місті Самар на Дніпропетровщині тимчасово призупинили водопостачання

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Самарівську міську раду, передає RegioNews.

Причина – аварійно-ремонтні роботи з ліквідації пориву на водогоні.

Обмеження водопостачання діятиме з 15:30 до 18:00.

Мешканців просять врахувати це під час планування справ та, за можливості, зробити необхідний запас води.

Довідка: Самар – місто в Дніпропетровській області України, адміністративний центр Старобільського району. У минулому мало назву Новомосковськ.

Розташоване на правому березі річки Самара, яка є лівою притокою Дніпра, місто налічує понад 65 000 жителів.

Раніше повідомлялося, у Самарі Дніпропетровської області чиновники та інженер підрядної компанії підозрюються у розтраті майже 7 млн грн на ремонті шкільних укриттів.

