Мокрий сніг, сильний вітер і ожеледиця: чого чекати від погоди 23 лютого
Після обстрілу Київщини дружина Остапчука показала пошкоджений будинок
На Рівненщині військовий збив 22-річну дівчину та втік із місця ДТП
Аварія на водогоні: Самар на Дніпропетровщині залишився без води

Ілюстративне фото: "Відомо"
Сьогодні, 22 лютого, в місті Самар на Дніпропетровщині тимчасово призупинили водопостачання

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Самарівську міську раду, передає RegioNews.

Причина – аварійно-ремонтні роботи з ліквідації пориву на водогоні.

Обмеження водопостачання діятиме з 15:30 до 18:00.

Мешканців просять врахувати це під час планування справ та, за можливості, зробити необхідний запас води.

Довідка: Самар – місто в Дніпропетровській області України, адміністративний центр Старобільського району. У минулому мало назву Новомосковськ.

Розташоване на правому березі річки Самара, яка є лівою притокою Дніпра, місто налічує понад 65 000 жителів.

Раніше повідомлялося, у Самарі Дніпропетровської області чиновники та інженер підрядної компанії підозрюються у розтраті майже 7 млн грн на ремонті шкільних укриттів.

18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
07 серпня 2025
