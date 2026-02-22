РФ вдарила по залізничній інфраструктурі у чотирьох областях

Фото: Telegram/Олексій Кулеба

Цієї ночі армія РФ здійснила масовані удари по залізничній та критичній інфраструктурі України

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, локомотиви були пошкоджені в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях, однак рух поїздів продовжувався без зупинок.

Крім цього, зазнали ушкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури та цивільні споруди в Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших регіонах.

Профільні служби та ремонтні бригади ліквідовують наслідки атак.

Україна наголошує, що Росія свідомо тероризує мирне населення та системи життєзабезпечення, а головне завдання держави – забезпечити стійкість і безперервну роботу інфраструктури попри будь-які удари.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України з використанням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 5 локаціях.

За даними президента Володимира Зеленського, за тиждень РФ випустила по Україні понад 1300 ударних БпЛА, більш як 1400 КАБ і 96 різного типу ракет