18:40  22 лютого
Мокрий сніг, сильний вітер і ожеледиця: чого чекати від погоди 23 лютого
18:10  22 лютого
Після обстрілу Київщини дружина Остапчука показала пошкоджений будинок
10:37  22 лютого
На Рівненщині військовий збив 22-річну дівчину та втік із місця ДТП
UA | RU
UA | RU
22 лютого 2026, 16:13

РФ вдарила по залізничній інфраструктурі у чотирьох областях

22 лютого 2026, 16:13
Читайте также на русском языке
Фото: Telegram/Олексій Кулеба
Читайте также
на русском языке

Цієї ночі армія РФ здійснила масовані удари по залізничній та критичній інфраструктурі України

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, локомотиви були пошкоджені в Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях, однак рух поїздів продовжувався без зупинок.

Крім цього, зазнали ушкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури та цивільні споруди в Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій та інших регіонах.

Профільні служби та ремонтні бригади ліквідовують наслідки атак.

Україна наголошує, що Росія свідомо тероризує мирне населення та системи життєзабезпечення, а головне завдання держави – забезпечити стійкість і безперервну роботу інфраструктури попри будь-які удари.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України з використанням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Зафіксовано влучання 14 ракет та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 5 локаціях.

За даними президента Володимира Зеленського, за тиждень РФ випустила по Україні понад 1300 ударних БпЛА, більш як 1400 КАБ і 96 різного типу ракет

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна залізниця Кулеба Олексій Володимирович атака локомотив
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
Мокрий сніг, сильний вітер і ожеледиця: чого чекати від погоди 23 лютого
22 лютого 2026, 18:40
Після обстрілу Київщини дружина Остапчука показала пошкоджений будинок
22 лютого 2026, 18:10
Зеленський доручив посилити захист неба на Сумщині
22 лютого 2026, 17:43
Віра у США повернулася: Верховний Суд обмежив дії Трампа
22 лютого 2026, 16:55
Аварія на водогоні: Самар на Дніпропетровщині залишився без води
22 лютого 2026, 15:49
Понад 1300 дронів і сотні ракет за тиждень: Зеленський про атаки РФ на Україну
22 лютого 2026, 15:19
Теракт у Львові: поліція показала відео, на якому підозрювана встановлює вибухівку у сміттєві баки
22 лютого 2026, 14:35
У Тернополі в ДТП загинули двоє співробітників ДСНС
22 лютого 2026, 14:06
На Сумщині дрон атакував "швидку": четверо загиблих, серед них поліцейський і його дружина-медик
22 лютого 2026, 13:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Всі публікації »
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Юрій Луценко
Всі блоги »