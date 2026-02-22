Зеленський доручив посилити захист неба на Сумщині

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони спрямувати додаткові сили для посилення захисту неба на Сумщині

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За словами президента, напередодні у Шосткинському районі Сумської області російський дрон цілеспрямовано вдарив по автомобілю швидкої допомоги. Внаслідок атаки загинули люди.

"Доручив Міністерству оборони України спрямувати додаткові сили для захисту неба на Сумщині… Росіяни повинні відчувати наслідки за кожен такий удар, і в усіх прикордонних та прифронтових областях має відчуватися, що захист від російських дронів збільшується", – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, в суботу, 21 лютого, у Сумській області внаслідок удару ворожого безпілотника по кареті швидкої допомоги загинули четверо людей. Зокрема, поліцейський офіцер громади Сергій Славський та його дружина Христина, фельдшер екстреної медичної допомоги. Також загинув 17-річний хлопець. Водій швидкої перебуває у вкрай тяжкому стані.