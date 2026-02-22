18:40  22 лютого
Мокрий сніг, сильний вітер і ожеледиця: чого чекати від погоди 23 лютого
18:10  22 лютого
Після обстрілу Київщини дружина Остапчука показала пошкоджений будинок
10:37  22 лютого
На Рівненщині військовий збив 22-річну дівчину та втік із місця ДТП
22 лютого 2026, 17:43

Зеленський доручив посилити захист неба на Сумщині

22 лютого 2026, 17:43
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству оборони спрямувати додаткові сили для посилення захисту неба на Сумщині

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

За словами президента, напередодні у Шосткинському районі Сумської області російський дрон цілеспрямовано вдарив по автомобілю швидкої допомоги. Внаслідок атаки загинули люди.

"Доручив Міністерству оборони України спрямувати додаткові сили для захисту неба на Сумщині… Росіяни повинні відчувати наслідки за кожен такий удар, і в усіх прикордонних та прифронтових областях має відчуватися, що захист від російських дронів збільшується", – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, в суботу, 21 лютого, у Сумській області внаслідок удару ворожого безпілотника по кареті швидкої допомоги загинули четверо людей. Зокрема, поліцейський офіцер громади Сергій Славський та його дружина Христина, фельдшер екстреної медичної допомоги. Також загинув 17-річний хлопець. Водій швидкої перебуває у вкрай тяжкому стані.

РФ вдарила по залізничній інфраструктурі у чотирьох областях
22 лютого 2026, 16:13
Понад 1300 дронів і сотні ракет за тиждень: Зеленський про атаки РФ на Україну
22 лютого 2026, 15:19
На Київщині ДСНС показала масштаби руйнувань після російської атаки
22 лютого 2026, 12:49
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Юрій Луценко
