На Сумщині дрон атакував "швидку": четверо загиблих, серед них поліцейський і його дружина-медик

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що серед них – поліцейський офіцер громади Сергій Славський та його дружина Христина, фельдшер екстреної медичної допомоги. Також загинув 17-річний хлопець. Водій швидкої перебуває у вкрай тяжкому стані.

Трагедія сталася під час виконання службових обов'язків у Зноб-Новгородській громаді Шосткинський район. Подружжя надавало допомогу 17-річному та 24-річному хлопцям, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої в селі Зноб-Трубчевська. Після надання першої допомоги їх евакуювали каретою швидкої до районного центру.

У селі Чигин автомобіль атакував ворожий безпілотник. Унаслідок удару Сергій Славський, його дружина Христина та двоє поранених загинули на місці. Водія швидкої госпіталізовано до медичного закладу у тяжкому стані.

Сергію Славському було 32 роки. Із 2023 року він ніс службу в прикордонній Зноб-Новгородська громада, щоденно допомагаючи мешканцям у складних умовах воєнного часу. Поліцейський брав участь в евакуації населення, першим прибував на виклики після обстрілів, реагував на надзвичайні події та підтримував людей, які опинилися у небезпеці.

Його дружині Христині було 25 років. Працюючи медиком, вона рятувала життя постраждалих від російської агресії та надавала допомогу у найскладніших умовах. Разом із чоловіком вони діяли злагоджено й самовіддано, попри постійну загрозу.

Керівництво та особовий склад Національна поліція України висловили щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Нагадаємо,на Чернігівщині росіяни атакували "швидку", що поверталася з виклику. Внаслідок нападу постраждали двоє медиків.

Раніше внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 9 січня загинув медик Сергій Смоляк. Він родом із Херсонщини. Його бригада приїхала на місце обстрілу житлового будинку в Дарницькому районі, коли ворог завдав повторного удару.