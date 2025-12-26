"Усвідомлював свої дії": на Вінниччині завершили розслідування щодо резонансного вбивства школярів

Фото: Нацполіція

У Вінницькій області завершили розслідування вбивства двох школярів. Зараз зловмисник знаходиться під вартою

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили, що досудове розслідування завершене. Стало відомо, що чоловік міг повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними. Зараз він знаходиться під вартою в очікуванні суду.

"Він обвинувачується у подвійному вбивстві (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 10 вересня місті Шаргород Вінницької області чоловік із ножем напав на двох юнаків – Владислава Бевзу та Миколу Білика, учнів 10 та 11 класу місцевого ліцею.

Вінницький міський суд відправив під варту без права застави Олексія Пономарьова, якого підозрюють у вбивстві дітей.