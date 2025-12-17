Фото: Главком

У Буковелі встановили вартість найдорожчого святкування Нового року, включно з номером у готелі та новорічною програмою

Про це пише Главком, передає RegioNews.

У Буковелі визначили вартість найдорожчого святкування Нового року, яка може сягати майже 200 тисяч гривень. Це включає оренду номеру у готелі та участь у спеціальній новорічній програмі.

Найдешевший номер для святкування на одну ніч коштує від 106 тисяч гривень, а додатково доведеться оплачувати розважальну програму, концерти та інші заходи, які входять до святкової пропозиції комплексу.

За даними вищезгаданого видання, така ціна робить святкування у Буковелі одним із найдорожчих в Україні, порівнянним із люксовими заходами у міжнародних гірських курортах.

