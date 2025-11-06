09:52  06 листопада
На Прикарпатті автівка вилетіла у кювет та перекинулася: водійка загинула
08:10  06 листопада
Інформаційна втома: майже половина українців уникає новин про війну
08:24  06 листопада
Бійка між дітьми в Полтаві: 11-річного хлопчика побили в дендропарку
06 листопада 2025, 09:24

У Запоріжжі викрили дезертира, який налагодив канал втечі військових за кордон

06 листопада 2025, 09:24
Фото: ДБР
Правоохоронці викрили військовослужбовця, який самовільно залишив частину й організував канал незаконного переправлення військових за кордон. До схеми він залучив свою дівчину

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Кілька місяців тому чоловік втік зі своєї частини. Він мав посвідчення ветерана за участь у бойових діях ще до повномасштабного вторгнення, що дозволяло безперешкодно пересуватися країною. Дезертир вирішив заробляти на бажанні інших ухилитися від служби та втекти за кордон.

У Запоріжжі пара знайшла чергового "клієнта". За 6000 доларів вони пропонували "базовий пакет": супровід від частини власним авто до прикордонної зони й виведення в місце для незаконного перетину кордону з Румунією. "Бонусом" пропонувався маршрут, який нібито дає змогу оминути перепливання Тиси. За додаткові 500 доларів ділки обіцяли "європейський супровід" – допомогу з подальшою логістикою аж до Німеччини.

З "клієнта-втікача" фігурант взяв завдаток, а в дорозі – ще половину суми (3000 доларів). Однак завершити "угоду" не встиг: його затримали співробітники ДБР та СБУ на території сусідньої області.

Військовослужбовцю повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – до 12 років ув’язнення.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині викрили схему втечі з навчального центру. Затриманий експравоохоронець, який підробляв "таксистом" для втікачів.

