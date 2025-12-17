21:44  17 грудня
У Дніпрі місцеві жителі перекрили одну із центральних вулиць через відсутність світла
Українські військові відбили Куп'янськ: місто під контролем ЗСУ майже на 90%
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
17 грудня 2025, 19:55

У Харкові судили військового, який відмовився виконувати наказ на Куп'янському напрямку

17 грудня 2025, 19:55
Ілюстративне фото
Основ’янський районний суд міста Харкова визнав винним військовослужбовця, який відмовився виконати наказ на фронті. Стало відомо, який вирок він отримав

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Солдат обіймав посаду стрільця у складі мотопіхотного підрозділу однієї з військових частин. У січні 2025 року він отримав наказ здійснити заміну військовослужбовців, які несли бойове чергування на спостережних пунктах у Харківській області. Проте військовий відкрито відмовився виконувати наказ.

На суді він визнав свою провину. Суд врахував каяття. Його засудили до двох років позбавлення волі, однак замінили вирок на два роки з відрахуванням 20% із суми грошового забезпечення в дохід держави.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині судили солдата, який після відпустки не повернувся на службу. За його словами, він не був готовий до цього психологічно після боїв під Бахмутом.

