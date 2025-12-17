У Харкові судили військового, який відмовився виконувати наказ на Куп'янському напрямку
Основ’янський районний суд міста Харкова визнав винним військовослужбовця, який відмовився виконати наказ на фронті. Стало відомо, який вирок він отримав
Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.
Солдат обіймав посаду стрільця у складі мотопіхотного підрозділу однієї з військових частин. У січні 2025 року він отримав наказ здійснити заміну військовослужбовців, які несли бойове чергування на спостережних пунктах у Харківській області. Проте військовий відкрито відмовився виконувати наказ.
На суді він визнав свою провину. Суд врахував каяття. Його засудили до двох років позбавлення волі, однак замінили вирок на два роки з відрахуванням 20% із суми грошового забезпечення в дохід держави.
Нагадаємо, раніше на Вінниччині судили солдата, який після відпустки не повернувся на службу. За його словами, він не був готовий до цього психологічно після боїв під Бахмутом.