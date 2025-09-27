Удар по Вінниччині: росіяни атакували критичну інфраструктуру
У ніч на 27 вересня російські окупанти вдарили по Вінницькій області. Рятувальники гасили пожежу
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Російські окупанти влучили по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області. Внаслідок атаки сталась пожежа. За словами рятувальників, на щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.
