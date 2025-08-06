У Миколаєві засудили експравоохоронця, який передавав ворогу координати ЗСУ
Суд призначив 10 років ув’язнення колишньому поліцейському з Миколаєва, який передавав росіянам інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ
Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
Слідство встановило, що чоловік спілкувався через Telegram із представником країни-агресора. Він передавав розвіддані у вигляді позначок на карті місцевості та графічних координат про місця розташування українських військових у Миколаєві та області.
Колишнього правоохоронця визнали винним у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).
Засуджений перебуває під вартою.
Нагадаємо, у Києві затримали агента ФСБ, який розставляв "відеопастки" для коригування ударів по місту. Ворожі завдання виконував завербований окупантами 24‑річний ІТ‑фахівець столичного університету.