На Вінниччині підприємця змусили відшкодувати понад 5 млн грн несплачених податків

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці встановили, що житель Вінниччини здавав в оренду об’єкти комерційної нерухомості юридичним особам та підприємцям. При цьому в офіційних договорах зазначалась вартість оренди значно нижча від ринкової та фактичної.

"Співвласник нерухомості занижував доходи та податкові зобов’язання. Це дало можливість ухилитися від сплати понад 5 млн грн податку з доходів фізичних осіб та військового збору", - повідомили у відомстві.

Під час досудового розслідування правоохоронці забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

Як повідомлялось, жителя Вінниці судитимуть за несплату 4,5 млн грн податків.