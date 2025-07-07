На Вінниччині підприємця змусили відшкодувати понад 5 млн грн несплачених податків
Управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області забезпечило відшкодування підприємцем понад 5 млн грн несплачених податків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.
Правоохоронці встановили, що житель Вінниччини здавав в оренду об’єкти комерційної нерухомості юридичним особам та підприємцям. При цьому в офіційних договорах зазначалась вартість оренди значно нижча від ринкової та фактичної.
"Співвласник нерухомості занижував доходи та податкові зобов’язання. Це дало можливість ухилитися від сплати понад 5 млн грн податку з доходів фізичних осіб та військового збору", - повідомили у відомстві.
Під час досудового розслідування правоохоронці забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.
Як повідомлялось, жителя Вінниці судитимуть за несплату 4,5 млн грн податків.