Під Полтавою під час купання втопився чоловік
Трагедія трапилася 16 травня на річці Ворскла поблизу села Писарівщина Полтавського району. Загиблим виявився місцевий житель 1980 року народження
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.
За даними слідства, місцева мешканка повідомила про зникнення знайомого у воді. Під час пошукових робіт рятувальники виявили у водоймі тіло чоловіка.
"Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу", — йдеться в повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Чернівцях із річки дістали тіло людини.
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