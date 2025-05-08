На Вінниччині затримали іноземця, який перебував у розшуку Інтерполу
Прикордонники Могилів-Подільського загону викрили 22-річного громадянина Молдови, якого розшукував Інтерпол
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
За наявними даними, іноземець прямував на в'їзд в Україну. Під час проходження прикордонного контролю щодо нього спрацювала база даних Інтерпол.
"Молодика активно шукають правоохоронці Чехії за цілим "букетом" кримінальних правопорушень – напад, жорстоке поводження, вандалізм та хуліганство", – йдеться в повідомленні.
Іноземця-порушника вже передали співробітникам Національної поліції для подальшої екстрадиції та притягненням до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, раніше у Польщі затримали українку, яка торгувала людськими органами. Жінку розшукував Інтерпол.
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