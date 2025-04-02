Фото: Нацполіція

Командир військової частини найняв військових для ремонту будинку. За це вони отримали понад 3 мільйони гривень виплат за нібито службу

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Правоохоронці в Донецькій області викрили командира військової частини та його підлеглого. Останній допоміг йому знайти людей, зокрема трьох підлеглих військовослужбовців, для будівництва та обслуговування його будинку.

Виявилось, що попри те, що упродовж березня 2023 року - серпня 2024 року військові фактично не виконували свої службові обов’язки, їм нараховували "бойові" виплати. Для цього до офіційних звітів вносились дані щодо їхньої участі в бойових діях.

"Унаслідок службових махінацій, заступнику командира збудували будинок, а державі завдали збитків на майже 3 млн грн", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше подібна ситуація сталась на Тернопільщині. Там викрили командира військової частини, який нараховував зарплату підлеглому не за службу, а за ремонт будинку його доньки.