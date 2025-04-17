Фото: Нацполиция

В Винницкой области сообщили о подозрении злоумышленникам за хищение бюджета. Известно, что деньги выделялись на кровати для казарм

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

В Винницкой области получили подозрения семь участников преступной группы. Они закупили армейские койки с убытком в 2,7 миллиона гривен. Среди подозреваемых – начальник, уполномоченное лицо по публичным закупкам, главный бухгалтер и инженер квартирно-эксплуатационного отдела, а также директора подрядных предприятий.

Злоумышленники закупили 1400 коек для казарм по завышенным ценам. Теперь им грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Согласно заключенному договору, поставка необходимых 1400 армейских коек обошлась бюджету почти в 8 миллионов гривен. Руководитель учреждения подписал договор, после чего бюджетные средства в полном объеме были перечислены на счета фирм, якобы специализировавшихся на производстве мебели.

Однако проверка показала, что эта мебель не соответствует установленным техническим условиям, а рыночная стоимость каждой кровати завышена почти 2 000 гривен. То есть, в целом это ущерб для бюджета более чем на 2,7 миллиона гривен.

Напомним, что ранее подобная ситуация произошла во Львовской области. Там сообщили о подозрении командиру одной из военных частей на Львовщине, который в 2022 году закупил кровати для военных по завышенным ценам.