Жорстока розправа в Умані: поліція викрила вбивць військового

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На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру шістьом особам у жорстокому вбивстві військового в Умані

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася ще в лютому в місті Умань, але лише зараз правоохоронці оприлюднили деталі резонансного злочину.

Тіло 44-річного чоловіка з ознаками побиття місцеві мешканці знайшли в автомобілі, припаркованому на одній із вулиць міста. Слідчі, крок за кроком, відновили хронологію злочину та встановили всіх учасників.

Як виявилося, загиблий мав грошовий борг перед 50-річною знайомою. Вона вирішила повернути кошти радикальним способом, залучивши до "розмови" п'ятьох товаришів — чоловіків віком 30, 32, 39, 45 та 50 років. Усі вони є жителями Умані та, за даними поліції, раніше мали проблеми із законом.

Під час зустрічі зловмисники почали бити військового спочатку руками та ногами, а потім — битою. У рахунок "компенсації" за борг, вони забрали його автомобіль та особисті речі. Потерпілого поклали до багажника, а коли виявили, що він помер — кинули авто з тілом на вулиці.

Наразі четверо підозрюваних перебувають під вартою, один – під домашнім арештом. Місце перебування ще одного співучасника встановлюється.

Зловмисникам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва під час конфлікту чоловік накинувся на військового та вдарив у груди ножем. Лікарі госпіталізували постраждалого.