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27 марта 2025, 07:55

В Винницкой области член ВЛК обещал за взятку признать военнообязанного ограниченно пригодным

27 марта 2025, 07:55
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фото: прокуратура
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Члену военно-врачебной комиссии Винницкого объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки объявили подозрение в получении взятки за признание военнообязанного ограниченно пригодным к службе в армии

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

"При процессуальном руководстве прокуроров Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщено о подозрении члену военно-врачебной комиссии Винницкого ОМТЦК и СП по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в начале 2025 года врач-стоматолог во время разговора с военнообязанным предложил ему за неправомерную выгоду "решить вопрос" о признании ограниченно пригодным к военной службе без наличия на то законных оснований.

Горе-врача задержали во время получения денег.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Винницкой области будут судить женщину, которая за 20 тысяч долларов оформляла фиктивные группы инвалидности военнообязанным мужчинам.

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