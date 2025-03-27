фото: ГСЧС

Во вторник, 25 марта, в водоемах Винницкой области погибли два человека

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Около 17:30 в Ладыжине спасатели вытащили из реки Южный Буг 22-летнего парня без признаков жизни.

Через несколько часов в селе Холодовка Тульчинской громады из местного ставка чрезвычайники достали еще одного утопленника – 53-летнего местного жителя.

Причины гибели людей устанавливают правоохранители.

Напомним, днем 20 марта в Киеве из реки достали тело мужчины, прыгнувшего с Северного моста.