В Винницкой области будут судить женщину, которая за 20 тысяч долларов оформляла фиктивные группы инвалидности военнообязанным мужчинам

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении жительницы Винницкой области, причастной к незаконному оформлению групп инвалидности мужчинам для уклонения от мобилизации и выезда за границу. Обвинительный акт передан в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

По данным следствия, женщина развернула свою деятельность около года назад. Она помогала оформлять группу инвалидности безо всяких медицинских оснований, получая за это около 20 тысяч долларов США. Фиктивные документы выдавались разными медицинскими учреждениями региона.

Затем она начала оформлять справки о необходимости постоянного ухода для близких лиц. Стоимость такой "услуги" составила 10 тысяч долларов США.

Злоумышленницу задержали "на горячем" во время получения денег.

Женщине инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ей грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, Виннитчине ДБР сообщило о подозрении организаторам схемы по вывозу за границу военных, ушедших в СОЧ.