Вивезення за кордон військових, які пішли в СЗЧ: на Вінниччині правоохоронцям оголосили підозру

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Нацполіції та Держприкордонслужби повідомили про підозру двом посадовцям правоохоронного органу з Вінницької області та місцевому мешканцю. Вони організували схему із переправлення за кордон військових, які перебували в СЗЧ

Про це повідомляє пресцентр ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, восени 2024 року фігуранти організували нелегальний підробіток із вивозу за кордон військових, які перебували у розшуку за фактом самовільного залишення частини.

Використовуючи своє службове становище та знайомства ділки знаходили клієнтів та забезпечували їхнє перевезення до кордону з Молдовою у Вінницькій області. Після чого втікачі пішки за вказаними маршрутами у супроводі підозрюваних залишали Україну.

"Вартувала така послуга 6 тис. доларів США з людини. Кошти за нелегальний виїзд з України зловмисники отримували на криптогаманці цивільного учасника схеми", ― йдеться у повідомленні.

Тиждень тому, 6 березня, прикордонники затримали усіх трьох учасників схеми у селі Козлівка Тульчинського району при спробі переведення через кордон трьох військових з Одеси, що перебували в СЗЧ.

Працівники ДБР спільно з Нацполіцією провели необхідні слідчі дії та встановили обставини злочину. Усім трьом організаторам оборудки повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 9 років.

Крім того, одному із військових, що намагалися нелегально виїхати з країни, повідомили про підозру у дезертирстві, вчиненому в умовах воєнного стану. Підозри ще двом затриманим військовим мають оголосити незабаром. Фігурантам може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років.

Суд обрав усім підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні розпочалася ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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