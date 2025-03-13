Вывоз за границу военных, ушедших в СОЧ: на Винниччине правоохранителям объявили подозрение

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Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Нацполиции и Госпогранслужбы сообщили о подозрении двум должностным лицам правоохранительного органа из Винницкой области и местному жителю. Они организовали схему по переправке за границу военных, находившихся в СОЧ

Об этом сообщает пресс-центр ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, в осень 2024 года фигуранты организовали нелегальную подработку по вывозу за границу военных, находившихся в розыске по факту самовольного ухода из части.

Используя свое служебное положение и знакомства, дельцы находили клиентов и обеспечивали их перевозку до границы с Молдовой в Винницкой области. После чего беглецы пешком по указанным маршрутам в сопровождении подозреваемых покидали Украину.

"Стоила такая услуга 6 тыс. долларов США с человека. Средства за нелегальный выезд из Украины злоумышленники получали на криптогаманке гражданского участника схемы", ― говорится в сообщении.

Неделю назад, 6 марта, пограничники задержали всех трех участников схемы в селе Козловка Тульчинского района при попытке перевода через границу находившихся в СОЧ трех военных из Одессы.

Сотрудники ГБР совместно с Нацполицией провели необходимые следственные действия и установили обстоятельства преступления. Всем троим организаторам сделки сообщили о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу. Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 9 лет.

Кроме того, одному из военных, пытавшихся нелегально уехать из страны, сообщили о подозрении в дезертирстве, совершенном в условиях военного положения. Подозрения еще двум задержанным военным должны объявить в ближайшее время. Фигурантам может грозить лишение свободы сроком до 12 лет.

Суд избрал всем подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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