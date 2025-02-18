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18 лютого 2025, 00:47

На Вінниччині поліцейські врятували дитину із крижаної пастки на Вишенському озері

18 лютого 2025, 00:47
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фото: поліція
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Подія сталась 16 лютого ввечері. На щастя, з хлопцем все добре

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Хлопець вирішив скоротити шлях додому та пішов із санчатами через замерзле озеро. У якусь мить лід під його ногами почав тріскатись. Він подзвонив мамі, а вона негайно звернулася до служби порятунку за номером 112.

Першими на місце прибули бійці роти поліції особливого призначення. Правоохоронці не одразу змогли дістатися до дитини, тому що провалювались у воду – крига могла якийсь час витримувати лише вагу хлопчика.

Поліцейські сказали йому залишатися нерухомим, обережно лягти на лід та повільно повзти назустріч один одному. Таким чином 13-річного підлітка вдалось врятувати.

На березі на нього вже чекала "швидка". На щастя, хлопчик лише трохи змерз і налякався.

Нагадаємо, 15 лютого в Одеській області на ставку провалилися під кригу троє дітей: 13-річний та двоє 14-річних. Тіла загиблих хлопців дістали з води рятувальники.

допомога поліція Вінницька область Озеро крига порятунок
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