ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

На вулиці Якова Шепеля рятувальники дістали чоловіка з водойми на відстані 4 метрів від берега.

На жаль, він уже не подавав ознак життя. Загиблим виявився 44-річний місцевий житель.

Причини трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 20 січня на Буковині з річки дістали тіло чоловіка. Він збирався перейти Прут, але додому так і не повернувся.