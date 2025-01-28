В Виннице из водоема вытащили тело мужчины
Трагическое происшествие случилось в Виннице 27 января
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
На улице Якова Шепеля спасатели достали мужчину из водоема в 4 метрах от берега. К сожалению, он уже не подавал признаков жизни. Погибшим оказался 44-летний местный житель.
Причины трагедии устанавливают правоохранители.
Напомним, 20 января на Буковине из реки достали тело мужчины. Он собирался перейти Прут, но домой так и не вернулся.
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