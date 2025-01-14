В Винницкой области задержали двух российских агентов, которые совершали поджоги

фото: СБУ

Правоохранители задержали двух вражеских приспешников, которые по заказу РФ занимались поджогами автомобили ВСУ и волонтерских организаций

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержанные – двое местных безработных в возрасте 18 и 37 лет. Представители российских спецслужб "вышли" на них через Telegram-каналы для поиска быстрого заработка.

По данным следствия, фигуранты действовали раздельно. Один из злоумышленников задержан, когда он поджег мультивен ветерана ВСУ, использовавшего авто для перевозки волонтерской помощи. После поджога волонтерского авто злоумышленник должен совершить серию диверсий на объектах Укрзализныци. Но стражи порядка сорвали планы врага.

Другой фигурант получил указание на поджог военных грузовиков типа Урал и КрАЗ. Злоумышленник подготовился к совершению преступления, но СБУ и Нацполиция сработали на опережение и задержали злоумышленника, когда он собирался поджечь грузовики ВСУ.

Обоим задержанным сообщено о подозрении, им грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее стало известно, что в Одесской области Служба безопасности Украины сорвала попытку теракта, спланированного российскими спецслужбами.