На Вінниччині під час пожежі згоріла людина

фото: ДСНС України у Вінницькій області

Трагедія сталася вчора ввечері, 4 січня, в селі Білозерівка Вінницького району. Один чоловік загинув, ще один — отримав опіки

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Вінницькій області, інформує RegioNews.

Відомо, що займання сталося близько 18:00 в дачному будинку. Вогонь поширився на площі близько 50 квадратних метрів. Під час пожежі загинув 42-річний чоловік. Також опіки отримав 41-річний житель Білозерівки. Потерпілого госпіталізували до обласної лікарні Вінниці.

"Що стало причиною виникнення пожежі — наразі з'ясовують фахівці", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в селі Журавка на Черкащині у пожежі загинули троє дітей з багатодітної родини.