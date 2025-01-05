На Вінниччині під час пожежі згоріла людина
Трагедія сталася вчора ввечері, 4 січня, в селі Білозерівка Вінницького району. Один чоловік загинув, ще один — отримав опіки
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Вінницькій області, інформує RegioNews.
Відомо, що займання сталося близько 18:00 в дачному будинку. Вогонь поширився на площі близько 50 квадратних метрів. Під час пожежі загинув 42-річний чоловік. Також опіки отримав 41-річний житель Білозерівки. Потерпілого госпіталізували до обласної лікарні Вінниці.
"Що стало причиною виникнення пожежі — наразі з'ясовують фахівці", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в селі Журавка на Черкащині у пожежі загинули троє дітей з багатодітної родини.
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