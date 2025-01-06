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06 січня 2025, 14:37

6 років за "Малороссію": у Львові судили прихильника РФ

06 січня 2025, 14:37
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Ілюстративне фото: court.gov.ua
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Апеляційний суд Львівської області залишив без змін вирок 65-річному чоловіку, який закликав до зміни кордонів України, розпалював національну ворожнечу, розповсюджував символіку комуністичного режиму та виправдовував агресію РФ проти України

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна. Крім цього заборонено обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки.

За інформацією облпрокуратури, суд довів, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну обвинувачений використовував власний акаунт у соцмережі "Однокласники". Також він поширював матеріали із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території України.

Зокрема, у своїх дописах стверджував, що Україна припинить своє існування ще у 2022 році. А також про те, що знову буде відновлена "дружня країна братів" "Малоросія".

Чоловік також розпалював національну ворожнечу та закликав до агресивної війни. Він поширював пропагандистські наративи країни-агресора та заборонену символіку комуністичного тоталітарного режиму. Засуджений також розповсюджував відеоролики, у яких заперечувалася збройна агресія РФ проти України, розпочата у 2014 році.

Сторона захисту намагалася оскаржити вирок, вимагаючи виправдання обвинуваченого, але Львівський апеляційний суд відмовив в задоволенні апеляційної скарги та залишив у силі вирок суду першої інстанції.

Нагадаємо, правоохоронці задокументували протиправну діяльність настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ, який підтримував агресію проти України та поширював серед прихожан російські наративи.

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