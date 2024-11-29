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29 листопада 2024, 23:35

У Вінниці в ставку виявили тіло людини

29 листопада 2024, 23:35
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фото: ДСНС України у Вінницькій області
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Трагедія трапилася сьогодні, 29 листопада, у Вінниці. Тіло потопельника помітили у водоймі на вулиці Будівельників

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.

Рятувальники вилучили тіло потопельника зі ставка.

"Як з'ясувалося, загиблим виявився 67-річний місцевий житель", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють причину загибелі чоловіка.

Нагадаємо, 20 листопада на Закарпатті, у річці Тиса на кордоні з Румунією, виявили тіло людини.

вода смерть утопленники Вінниця трагедія водойма ставок
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