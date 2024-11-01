На Вінниччині мотоцикліст влаштував ДТП і втік, покинувши травмованого пасажира

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Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, 41-річний водій мотоцикла Планета не впорався з керуванням і врізався у припаркований біля паркану мотоблок. Після цього п'яний керманич втік із місця події.

Внаслідок ДТП 28-річний пасажир байка дістав травми. Його ушпиталили до лікарні.

"Під час проведення оперативно розшукових дій мотоцикл було віднайдено та вилучено. Результат освідування водія показав наявність в його організмі 1,3 проміле алкоголю", – йдеться в повідомленні.

Тепер водію мотоцикла загрожує до трьох років обмеження волі. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, на Львівщині 16-річний мотоцикліст на смерть збив жінку.