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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, передает RegioNews.

По материалам следствия, 41-летний водитель мотоцикла Планета не справился с управлением и врезался в припаркованный у забора мотоблок. После этого пьяный водитель скрылся с места происшествия.

В результате ДТП 28-летний пассажир байка получил травмы. Его госпитализировали в больницу.

"Во время проведения оперативно-розыскных действий мотоцикл был найден и изъят. Результат освидетельствования водителя показал наличие в его организме 1,3 промилле алкоголя", – говорится в сообщении.

Теперь водителю мотоцикла грозит до трех лет ограничение свободы. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, во Львовской области 16-летний мотоциклист насмерть сбил женщину.