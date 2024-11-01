На Виннитчине мотоциклист устроил ДТП и сбежал, бросив травмированного пассажира
Авария произошла 30 октября в селе Слобода Ярышевская Могилев-Подольского района. Пьяного водителя мотоцикла задержали
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, передает RegioNews.
По материалам следствия, 41-летний водитель мотоцикла Планета не справился с управлением и врезался в припаркованный у забора мотоблок. После этого пьяный водитель скрылся с места происшествия.
В результате ДТП 28-летний пассажир байка получил травмы. Его госпитализировали в больницу.
"Во время проведения оперативно-розыскных действий мотоцикл был найден и изъят. Результат освидетельствования водителя показал наличие в его организме 1,3 промилле алкоголя", – говорится в сообщении.
Теперь водителю мотоцикла грозит до трех лет ограничение свободы. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, во Львовской области 16-летний мотоциклист насмерть сбил женщину.